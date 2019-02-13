Матвиенко: после беспрецедентной ситуации с Арашуковым проверку сенаторов ужесточат

13 Февр. 15:14 2019-02-13T15:14:03+03:00

К работе над повышением эффективности контроля за сенаторами будут привлечены представители Госдумы и регионов

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После экстраординарной ситуации с сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым Совет Федерации начал работу над повышением эффективности проверки членов Совфеда. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 13 февраля.

"Ситуация с Арашуковым беспрецедентная, экстраординарная. По сути, произошёл сбой. На момент прихода в Совет Федерации к нему не было вопросов правоохранительных органов, а не исполнять решения региона (о том, чтобы делегировать сенатора) нельзя", - сказала спикер.

По словам Матвиенко, произошедшие с Арашуковым заставило подумать о критериях проверки членов Совфеда. «Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом официализировать итоги проверки, определить критерии, по которым нужно вести проверку», - сообщила она. Политик уточнила, что к консультациям по вопросу улучшения проверки будут приглашены представители регионов и депутаты Государственной Думы.

Однако Матвиенко обратила внимание на то, что в вопросе проверок членов Совета Федерации существует «очень тонкая грань». «Мы не можем вмешиваться в личную жизнь, не можем использовать те данные, которые запрещены», - уточнила спикер.

Напомним, что в среду, 30 января, в зал Совета Федерации вошли люди в масках. Перед этим с трибуны выступил генпрокурор России Юрий Чайка, сообщивший сенаторам о снятии с Рауфа Арашукова сенаторской неприкосновенности и предъявлении ему обвинения по нескольким статьям УК. После этого Арашуков был задержан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/689162" frameborder="0"></iframe> Чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.Молодого и перспективного кавказского политика с казалось бы, большим будущим следователи обвиняют в организации убийств. Вот так «киндер-сюрприз»!Александр Ширков

ИСТОЧНИК KP.RU