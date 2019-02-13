2019-02-13T15:14:03+03:00
Политика

Матвиенко: после беспрецедентной ситуации с Арашуковым проверку сенаторов ужесточат

К работе над повышением эффективности контроля за сенаторами будут привлечены представители Госдумы и регионов
Елена Гильманова
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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСССпикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пленарном заседании Совета Федерации РФ. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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После экстраординарной ситуации с сенатором от Карачаево-Черкесии Рауфом Арашуковым Совет Федерации начал работу над повышением эффективности проверки членов Совфеда. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 13 февраля.

"Ситуация с Арашуковым беспрецедентная, экстраординарная. По сути, произошёл сбой. На момент прихода в Совет Федерации к нему не было вопросов правоохранительных органов, а не исполнять решения региона (о том, чтобы делегировать сенатора) нельзя", - сказала спикер.

По словам Матвиенко, произошедшие с Арашуковым заставило подумать о критериях проверки членов Совфеда. «Я дала поручение комитету по регламенту подумать, каким образом официализировать итоги проверки, определить критерии, по которым нужно вести проверку», - сообщила она. Политик уточнила, что к консультациям по вопросу улучшения проверки будут приглашены представители регионов и депутаты Государственной Думы.

Однако Матвиенко обратила внимание на то, что в вопросе проверок членов Совета Федерации существует «очень тонкая грань». «Мы не можем вмешиваться в личную жизнь, не можем использовать те данные, которые запрещены», - уточнила спикер.

Напомним, что в среду, 30 января, в зал Совета Федерации вошли люди в масках. Перед этим с трибуны выступил генпрокурор России Юрий Чайка, сообщивший сенаторам о снятии с Рауфа Арашукова сенаторской неприкосновенности и предъявлении ему обвинения по нескольким статьям УК. После этого Арашуков был задержан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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