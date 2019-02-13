Слуцкий: Вопрос территориальной принадлежность Крыма закрыт

13 Февр. 15:30 2019-02-13T15:30:55+03:00

Комментируя заявление заместителя представителя США при ООН Джонатана Коэна о том, что Вашингтон не отменит антироссйиские санкции до тех пор, пока Украина не получит под свой контроль Донбасс и Крым, Слуцкий заявил, что "Крым никто ни у кого не отбирал". Фото: Евгения ГУСЕВА

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, вопрос об отмене США антироссийских санкций в обмен на возврат Крыма Украине в настоящий момент не стоит

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Вопрос вхождения Крыма и Севастополя в состав России закрыт. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", - приводит ТАСС слова Слуцкого.

Комментируя заявление заместителя представителя США при ООН Джонатана Коэна о том, что Вашингтон не отменит антироссйиские санкции до тех пор, пока Украина не получит под свой контроль Донбасс и Крым, Слуцкий заявил, что "Крым никто ни у кого не отбирал".

"В 2014 году крымчане добровольно на основании всенародного референдума приняли решение о возращении в родную гавань - в состав России. Мы не могли их оттолкнуть тогда, не предадим и сейчас", - добавил парламентарий.

ИСТОЧНИК KP.RU