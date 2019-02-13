Слуцкий: Вопрос территориальной принадлежность Крыма закрыт
Вопрос вхождения Крыма и Севастополя в состав России закрыт. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт. Ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", - приводит ТАСС слова Слуцкого.
Комментируя заявление заместителя представителя США при ООН Джонатана Коэна о том, что Вашингтон не отменит антироссйиские санкции до тех пор, пока Украина не получит под свой контроль Донбасс и Крым, Слуцкий заявил, что "Крым никто ни у кого не отбирал".
"В 2014 году крымчане добровольно на основании всенародного референдума приняли решение о возращении в родную гавань - в состав России. Мы не могли их оттолкнуть тогда, не предадим и сейчас", - добавил парламентарий.
ИСТОЧНИК KP.RU