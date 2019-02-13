Команда Мамаева сыграет со сборной ФСИН на День всех влюбленных

13 Февр. 15:29 2019-02-13T15:29:48+03:00

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Футбольный матч между командой полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и сборной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) точно состоится 14 февраля в СИЗО "Бутырка". Аккредитацию для освещения данного события к настоящему времени прошли представители 54 СМИ.

По словам заместителя главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евы Меркачевой, матч начнется в 14:00. "Теперь это уже железно настолько, насколько не придумаешь", - добавила она.

На вопрос о том, будет ли присутствовать на игре нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который также находится в "Бутырке", Меркачева точно ответить не смогла. Говоря о других зрителях матча, она отметила, что простые зрители вряд ли будут присутствовать на игре. "Когда же я спрашивала, смогут ли за матчем наблюдать другие граждане, содержащиеся в СИЗО, мне ответили: "Придете и увидите". Посмотрим, как это будет, из окон точно смогут смотреть", - приводит агентство РИА Новости слова правозащитницы.

Ранее Меркачева сообщала, что для матча Мамаева в СИЗО было подготовлено поле, а также пошита форма. Также она отметила, что Кокорин не выйдет на "поле" из-за травмы колена.

Александр Кокорин и Павел Мамаев в настоящий момент находятся под следствием по факту двух потасовок, состоявшихся в Москве в октябре 2018 года. Футболистов, а также младшего брата Александра Кокорина Кирилла и их знакомого Александра Протасовицкого, обвиняют в хулиганстве и нанесении побоев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/672982" frameborder="0"></iframe> Мамаев арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU