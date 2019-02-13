2019-02-13T19:56:05+03:00
Политика

Путин предложил Лукашенко покататься на горных лыжах

Президент РФ выразил надежду на то, что его белорусскому коллеге удастся «немножко отдохнуть» в Сочи [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Александр Лукашенко прибыл в Россию с трехдневных рабочим визитомАлександр Лукашенко прибыл в Россию с трехдневных рабочим визитомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин, приветствуя в среду, 13 февраля, в Сочи своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, выразил надежду на то, что главе соседнего государства удастся выделить время на горнолыжный отдых в перерывах многодневных переговоров.

«Как и договаривались, мы пообщаемся в неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться, поговорить и сегодня, и завтра, и послезавтра. Надеюсь, у Вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов», - приводит слова Путина сайт Кремля.

Между тем Лукашенко заметил, что уже успел покататься на горных лыжах по сочинским трассам. «Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом», - сказал белорусский лидер, добавив, что он и сопровождающие его лица остались очень довольны качеством склонов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду Александр Лукашенко прибыл в Россию с трехдневных рабочим визитом и уже успел встретиться с президентом РФ в Сочи.

Кстати, стоит отметить, что в конце прошлого года Владимир Путин предлагал своему коллеге из соседней республики поиграть в хоккей на Красной площади в Москве, однако тогда Лукашенко отказался, заявив, что у него много дел в Минске.

Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity