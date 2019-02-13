Путин предложил Лукашенко покататься на горных лыжах

13 Февр. 16:01 2019-02-13T19:56:05+03:00

Президент РФ выразил надежду на то, что его белорусскому коллеге удастся «немножко отдохнуть» в Сочи [видео]

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Президент РФ Владимир Путин, приветствуя в среду, 13 февраля, в Сочи своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, выразил надежду на то, что главе соседнего государства удастся выделить время на горнолыжный отдых в перерывах многодневных переговоров.

«Как и договаривались, мы пообщаемся в неформальной обстановке. У нас будет возможность встретиться, поговорить и сегодня, и завтра, и послезавтра. Надеюсь, у Вас будет время, чтобы хоть немножко отдохнуть, хотя бы несколько часов», - приводит слова Путина сайт Кремля.

Между тем Лукашенко заметил, что уже успел покататься на горных лыжах по сочинским трассам. «Мы уже прокатились по трассам сочинским: для меня это родной дом», - сказал белорусский лидер, добавив, что он и сопровождающие его лица остались очень довольны качеством склонов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду Александр Лукашенко прибыл в Россию с трехдневных рабочим визитом и уже успел встретиться с президентом РФ в Сочи.

Кстати, стоит отметить, что в конце прошлого года Владимир Путин предлагал своему коллеге из соседней республики поиграть в хоккей на Красной площади в Москве, однако тогда Лукашенко отказался, заявив, что у него много дел в Минске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691718" frameborder="0"></iframe> Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU