Молдавия вручила ноту протеста послу России

13 Февр. 16:06 2019-02-13T16:06:22+03:00

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Посолу России в Молдавии Олегу Васнецову в среду, 13 февраля, была вручена нота протеста. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь МИД республики Александр Ройтман. Причиной стала задержка встречи молдавской делегации с пилотами, которые были спасены из афганского плена и на данный момент находятся в московской больнице.

«Послу была вручена нота протеста из-за затягивания доступа молдавской делегации, которая находится в Москве с 11 февраля 2019 года, к нашим гражданам. Мы просим Российскую Федерацию обеспечить немедленный доступ молдавской делегации к нашим гражданам», - заявил пресс-секретарь ведомства.

Он также уточнил, что есть претензии к российским властям, связанная с тем, что они якобы отказались сообщать, где именно находятся пилоты. «Эти действия Российской Федерации противоречат нормам международного права, а также двусторонним соглашениям. Наше посольство обратилось к компетентным органам в Российской Федерации, но, к сожалению, не получило ответа», - заявил Ройтман.

Ранее в МИД сообщили, что делегация официальных лиц Молдавии прибыла в Москву в понедельник, 11 февраля, но не смогла встретиться с пилотами, однако выяснила, что они находятся под опекой неправительственной организации.

По словам президента Молдавии Игоря Додона, Москва помогла вызволить из плена двух молдавских пилотов, которые сейчас находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.

Напомним, что боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» сбили молдавский вертолет, который участвовал в миротворческой операции перевозил военных. Один пилот погиб, двое оказались в плену. 9 февраля они были освобождены из плена и сейчас находятся в московской больнице. Спасение стало возможно по просьбе Игоря Додона и благодаря Российской Федерации.

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Напомним, что боевики террористической организации «Талибан» сбили принадлежавший молдавской компании вертолет, который участвовал в миротворческой операции под эгидой ООН в Афганистане. Вертолет был гражданским и выполнял только одну миссию - перевозил военных. Один из пилотов погиб, а двое других — Ион Буруянэ и Михаил Крихан — почти три с половиной года находились в плену. И вот, как стало известно, 9 февраля они были освобождены из плена и сейчас находятся в московской больнице. Их спасение стало возможно по просьбе Игоря Додона и исключительно благодаря Российской Федерации (подробнее).

Eliberarea pilotilor moldoveni de la talibani.

ИСТОЧНИК KP.RU