Интернет-заказы из Москвы будут доставлять в регионы за 1-2 дня

13 Февр. 16:06 2019-02-13T16:06:09+03:00

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В ближайшие пару лет сроки доставки посылок в регионы страны существенно сократится. Осбенно быстро будут добираться отправления из интернет-магазинов столицы. Их доставка займет 1-2 дня, делятся планами «Почта России». Это станет возможно благодаря тому, что в 38 городах страны с населением свыше 500 тыс. человек будут построены логистические хабы. Многие интернет-магазины смогут хранить на пунктах самые ходовые товары и отправлять их заказчикам не с основного склада, а из их регионов.

Такие пункты появятся в Москве, Томске, Тюмени и Оренбурге. Это первоочередные города, а в будущем сеть будет разрастаться. На цены для потребителей возведение логистических центров повлияет несущественно.

Уже в 2019 году начнется активная фаза строительства. Весной запланировано открытие во Внуково. А в 2021 году заработают еще три узла: в Санкт-Петербурге, Ярославле и Екатеринбурге. После на очереди Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Махачкала, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU