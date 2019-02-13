В Пентагоне опровергли информацию об увеличении воинского контингента США в Польше

13 Февр. 16:08 2019-02-13T16:08:38+03:00

Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что Соединенные Штаты не планируют увеличивать число военнослужащих в Польше Фото: REUTERS

Ранее об увеличении числа военнослужащих США в стране заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер

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Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что Соединенные Штаты не планируют увеличивать число военнослужащих в Польше. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Любые спекуляции по теме увеличения численности войск или [достижения] соглашений по данному вопросу ничем не обоснованы", - приводит агентство слова Пахона. По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с польскими властями, однако "никаких соглашений достигнуто не было.

В настоящий момент воинский контингент США в Польше насчитывает 3500 человек: в стране на ротационной основе дислоцируется бронетанковая бригада Армии США. Также планируется ввод в строй американских комплексов ПРО Aegis Ashore в районе города Редниково на севере страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении посла США в Польше Джорджетт Мосбахер об увеличении численности американских войск в стране. По ее словам, "с точки зрения присутствия в Польше будет большее количество американских войск", а Польша тем самым "получит большую часть того, что хочет"

ИСТОЧНИК KP.RU