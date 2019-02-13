2019-02-13T16:08:38+03:00
Политика

В Пентагоне опровергли информацию об увеличении воинского контингента США в Польше

Ранее об увеличении числа военнослужащих США в стране заявила американский посол в Польше Джорджетт Мосбахер
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что Соединенные Штаты не планируют увеличивать число военнослужащих в ПольшеОфициальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что Соединенные Штаты не планируют увеличивать число военнослужащих в ПольшеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что Соединенные Штаты не планируют увеличивать число военнослужащих в Польше. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

"Любые спекуляции по теме увеличения численности войск или [достижения] соглашений по данному вопросу ничем не обоснованы", - приводит агентство слова Пахона. По его словам, Вашингтон продолжает переговоры с польскими властями, однако "никаких соглашений достигнуто не было.

В настоящий момент воинский контингент США в Польше насчитывает 3500 человек: в стране на ротационной основе дислоцируется бронетанковая бригада Армии США. Также планируется ввод в строй американских комплексов ПРО Aegis Ashore в районе города Редниково на севере страны.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заявлении посла США в Польше Джорджетт Мосбахер об увеличении численности американских войск в стране. По ее словам, "с точки зрения присутствия в Польше будет большее количество американских войск", а Польша тем самым "получит большую часть того, что хочет"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity