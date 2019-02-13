2019-02-13T16:25:43+03:00
Политика

Украинскую журналистку выгнали из студии «России 1»

Во время эфира Янина Соколовская обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к трагедии, произошедшей в Одессе в мае 2014 года [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Украинскую журналистку выгнали из студии «России 1»Украинскую журналистку выгнали из студии «России 1»Фото: кадр с видео
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Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи «Кто против?», которая выходит на телеканале «Россия 1».

Дело в том, что во время эфира женщина неоднократно перебивала и оскорбляла остальных участников, а в какой-то момент даже обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к трагедии, произошедшей в Одессе в мае 2014 года, когда в результате поджога Дома профсоюзов погибли 48 человек.

При этом радиоведущая Анна Шафран, которая также участвовала в передаче, назвала эту реплику «запредельной по мерзости». «Ваши деды, которые, думаю, воевали в Великую Отечественную войну, уверена, вами бы стыдились. Это стыд и позор», - сказала Шафран. Между тем Соколовская продолжала настаивать на своем.

Стоит отметить, что ведущему Сергею Михееву несколько раз приходилось успокаивать украинскую журналистку, однако предупреждения на нее никак не действовали. В итоге за хамство ее все-таки выгнали из студии. «Хотите, удалю вас? <…> Если бы это был кто-то другой, я бы вышвырнул его за шиворот», - отметил Михеев. После этого Соколовская покинула зал.

Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1" .

Кстати, это уже не первый подобный случай. Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года украинского политолога выгнали из программы «60 минут». Тогда конфликт в студии канала «Россия 1» разгорелся между ведущим Евгением Поповым и украинцем Максимом Ял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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