2019-02-13T16:41:50+03:00
Общество

В аэропорту Шереметьево авиадебошира сняли с рейса Москва - Нью-Йорк

Иностранец вел себя неадекватно и оскорблял сотрудников авиакомпании
Дарья ИВАШКИНА
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В аэропорту Шереметьево авиадебошира сняли с рейса Москва - Нью-ЙоркВ аэропорту Шереметьево авиадебошира сняли с рейса Москва - Нью-ЙоркФото: REUTERS
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В среду, 13 февраля, стало известно о случае, произошедшем в аэропорту Шереметьево в минувшее воскресенье. Как выяснилось, в тот день в воздушной гавани задержали иностранца, собиравшегося вылететь в Нью-Йорк.

По словам представителя управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, правоохранителям пришлось снять 51-летнего иностранного гражданина с рейса Москва - Нью-Йорк, когда тот был уже в самолете, готовившемся к вылету. Дело в том, что мужчина вел себя неадекватно и «выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании».

В результате дебошир был привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП («мелкое хулиганство»), передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале в Шереметьево с рейса в турецкую Анталью сняли троих пьяных дебоширов. Как отмечалось, пассажиры принялись распивать спиртное, как только оказались на борту, при этом вели они себя буйно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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