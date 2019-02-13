В Германии задержали двух экс-сотрудников спецслужб Сирии

13 Февр. 16:43 2019-02-13T16:43:19+03:00

Обвиняемые в преступлении против человечности задержаны и помещены в СИЗО

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Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что Федеральная уголовная полиция страны арестовала двух бывших сотрудников сирийских спецслужб Сирии. В среду, 13 февраля, по решению следственного судьи, оба обвиняемые в преступление против человечности были помещены в СИЗО.

Двое граждан Сирии, 42-летний Эйяд А. и 56-летний Анвар Р., были задержаны во вторник, 12 февраля, на основании ордера, выданного следственным судьей Федерального суда ФРГ.

«В отношении обвиняемого Анвара Р. есть серьезное подозрение в преступлениях против человечности и иных преступлениях. Он обвиняется в том, что с конца апреля 2011 по начало сентября 2012 года участвовал в пытках и причинении телесных повреждений в качестве высокопоставленного сотрудника сирийской общей разведки», - указано в пресс-релизе генеральной прокуратуры Германии.

Эйяда А. также подозревают в причастности к преступлениям против человечности. Как говориться в сообщение ведомства, с 2011 по 2012 года сотрудник сирийской спецслужбы был также причастен к убийству двух человек, к пыткам и причинению телесных повреждений, от которых пострадали более двух тысяч человек.

По данным генеральной прокуратуры ФРГ, оба задержанных работали на подразделение сирийской общей разведки, которое отвечало за безопасность в районе Дамаска. Оба задержанных покинули Сирию в 2012.

12-13 февраля обвиняемые предстали перед следственным судьей, по решению которого они были помещены в СИЗО, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU