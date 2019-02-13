2019-02-13T17:15:02+03:00
Общество

Друзь заявил, что может подать в суд после заявления Ильи Бера о подкупе

По словам магистра игры "Что? Где? Когда?", подобный сценарий развития событий "не исключен" [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments24
Магистр игры "Что?Где?Когда?" Александр ДрузьМагистр игры "Что?Где?Когда?" Александр ДрузьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь заявил, что может обратиться в суд в связи с заявлениями главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о якобы имевшем место подкупе.

"Я еще не принял решение по этому вопросу, так что это не исключено", - заявил Друзь в интервью агентству ТАСС.

Информация о попытке подкупа Александром Друзем главного редактора "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера появилась во вторник, 12 февраля. По словам Бера, Друзь попытался предложить ему деньги в обмен на ответы на вопросы с целью получения максимального приза.

Сам знаток позже заявил, что действительно общался с Бером, однако не пытался дать ему взятку. По словам Друзя, Бер попытался его подкупить: в обмен на ответы на вопросы знаток должен был поделиться с ним выигранными деньгами.

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Редактор "Кто хочет стать миллионером?" о заявлениях Друзя: Все-таки Сиднев был в этом замешан. Это очень грустно, в этом человеке я ошибался

Редактор телешоу Илья Бер, обвинивший магистра «Что? Где? Когда?» в коррупции, считает, что правда на его стороне (подробности)

«Александр Друзь пытался меня подкупить»: редактор шоу «Кто хочет стать миллионером» обвинил легендарного знатока в коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity