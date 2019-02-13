Друзь заявил, что может подать в суд после заявления Ильи Бера о подкупе

13 Февр. 17:14 2019-02-13T17:15:02+03:00

По словам магистра игры "Что? Где? Когда?", подобный сценарий развития событий "не исключен" [видео]

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Магистр игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь заявил, что может обратиться в суд в связи с заявлениями главного редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о якобы имевшем место подкупе.

"Я еще не принял решение по этому вопросу, так что это не исключено", - заявил Друзь в интервью агентству ТАСС.

Информация о попытке подкупа Александром Друзем главного редактора "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера появилась во вторник, 12 февраля. По словам Бера, Друзь попытался предложить ему деньги в обмен на ответы на вопросы с целью получения максимального приза.

Сам знаток позже заявил, что действительно общался с Бером, однако не пытался дать ему взятку. По словам Друзя, Бер попытался его подкупить: в обмен на ответы на вопросы знаток должен был поделиться с ним выигранными деньгами.

КСТАТИ

Играем в Друзя и Сиднева: Попробуй пройти ту самую викторину "Кто хочет стать миллионером"

22 декабря 2018 года Первый канал показал шоу «Кто хочет стать миллионером?», где на вопросы отвечали магистры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь и Виктор Сиднев. А на днях грянул скандал: редактор телешоу Илья Бер заявил, что Друзь рассчитывал победить нечестным путем. Пока стороны выясняют отношения, предлагаем вам ответить на те самые вопросы. Напоминаем, знатоки не сумели ответить на последний, 15-й вопрос. Так что если вы ответите и на него, вы очень, очень умный! Правда, 3 миллиона за это вам никто не даст (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Редактор "Кто хочет стать миллионером?" о заявлениях Друзя: Все-таки Сиднев был в этом замешан. Это очень грустно, в этом человеке я ошибался

Редактор телешоу Илья Бер, обвинивший магистра «Что? Где? Когда?» в коррупции, считает, что правда на его стороне (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU