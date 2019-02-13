13 Февр. 17:22 2019-02-13T17:22:19+03:00

Госдума 17 апреля заслушает отчет правительства о работе за 2018 год Фото: Анастасия НОВИКОВА

Такое решение было принято на очередном заседании Совета нижней палаты российского парламента

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В среду, 13 февраля, стало известно, когда Госдума заслушает отчет российского правительства о результатах его работы за 2018 год. Как заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников, было решено, что кабмин представит свой ежегодный отчет на пленарном заседании 17 апреля.

«Совет Думы принял решение о том, что ежегодный отчет правительства РФ о результатах его деятельности состоится на пленарном заседании 17 апреля», - приводит слова Мельникова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев представил депутатам Государственной думы отчет правительства о результатах работы за шесть лет - в 2012-2017 годах, обозначив главные достижения и первоочередные задачи в основных сферах экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU