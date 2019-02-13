Польша и США подписали соглашение о поставке американских HIMARS

13 Февр. 17:45 2019-02-13T17:45:27+03:00

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В среду, 13 февраля, появилась информация о том, что Польша подписала с США соглашение о поставке 20 американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Церемония подписания этого документа состоялась на территории Первой базы транспортной авиации в Варшаве, при этом на ней присутствовали польский лидер Анджей Дуда и американский вице-президент Майкл Пенс. Стоит отметить, что Дуда в ходе своего выступления выразил уверенность в том, что системы HIMARS «укрепят боевой потенциал польской армии».

А польский министр обороны Мариуш Блащак заявил, что оружие «обеспечит безопасность страны и послужит защите восточного фланга НАТО». Также руководитель военного ведомства отметил важность сотрудничества польской армии с вооруженными силами США. «Для нас важно, чтобы польская армия тесно сотрудничала с Вооруженными силами США, чтобы присутствие войск союзников было многочисленным, чтобы отношения развивались», - цитирует Блащака ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru,ранее стало известно, что Польша намерена купить у США 20 пусковых установок вместе с боеприпасами за 414 миллионов долларов. Как ожидается, поставки будут осуществлены до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU