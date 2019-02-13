2019-02-13T18:00:36+03:00
Политика

Украинский суд арестовал имущество четырех предприятий Коломойского

Решение связано с делом о кредитных махинациях Приватбанка
Елена Гильманова
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Украинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик/ фото из архиваУкраинский бизнесмен и экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский Фото ИТАР-ТАСС/ Константин Сазончик/ фото из архива
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Печерский районный суд Киева арестовал имущество четырех предприятий, подконтрольных украинскому бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Игорю Коломойскому. Решение об аресте связано с делом о кредитных махинациях «Приватбанка».

По решению суда будет арестовано имущество Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината, Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината и «Днепроазота».

«Суд арестовал имущество указанных предприятий - электровозы, тепловозы, вагоны-самосвалы, платформы, полувагоны, вагоны для окатышей, цистерны, принадлежащие предприятиям. Речь идет об аресте более 1 тыс. 300 единиц имущества», - приводит текст постановления суда "Украинские новости".

Суд Украины уже арестовывал имущество предприятий в 2017 году, но тогда решение так и не вступило в силу.

В декабре 2016 года Киев решил национализировать крупнейший в стране коммерческий банк — «ПриватБанк» Игоря Коломойского. Как сообщили пресс-служба украинского правительство, это решение 18 декабря кабмин принял ради «обеспечения стабильности в финансовой системе страны». Приватбанк занимал первое место в стране по размеру активов - 268,9 миллиардов гривен. Это треть всех вкладов населения страны. А в 2016 году в капитале банка обнаружили недостачу в 148 миллиардов гривен, то есть «дыру» в $5,6 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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