2019-02-13T18:07:00+03:00
Политика

Россия направит краткосрочных наблюдателей на украинские выборы

Как заявили в МИД РФ, наша страна намерена использовать право наблюдать за голосованием в другом государстве-участнике ОБСЕ
Дарья ИВАШКИНА
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Здание МИД России в МосквеЗдание МИД России в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 13 февраля, МИД РФ сообщил о получении запроса Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей на выборы на Украине. Речь идет о тех наблюдателях, которые должны осуществлять мониторинг непосредственно в день голосования.

При этом в дипведомстве заверили, что российские кандидатуры будут направлены в БДИПЧ в соответствии с приглашением. Таким образом, наша страна намерена использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве-участнике ОБСЕ.

«Наши действия основаны на взаимных обязательствах всех стран ОБСЕ обеспечивать беспрепятственный доступ наблюдателей на выборы друг друга», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства иностранных дел РФ. Также там отмечается, что данная мера призвана «гарантировать транспарентность и демократичность избирательных процессов».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 февраля Верховная рада приняла законопроект, запрещающий россиянам быть международными наблюдателями на выборах президента Украины, которые должны пройти в незалежной уже 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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