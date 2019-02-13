Мадуро: у нас всегда есть средства для диалога

13 Февр. 18:26 2019-02-13T18:26:03+03:00

По словам президента Венесуэла, у правительства есть много механизмов для контактов, которые они не афишируют

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что у его правительства есть механизмы для поддержания диалога с представителями оппозиции, несмотря на то, что власти это не афишируют.

«У нас всегда, хоть мы и не афишируем этого, есть средства для диалога и поиска взаимопонимания», - сказал президент Боливарианской Республики в интервью телеканалу Euronews.

Власти Венесуэлы неоднократно заявляли о готовности вести диалог с силами оппозиции, чтобы урегулировать политический кризис и восстановить порядок в стране. Ранее министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса сказал, что для этих целей создан ряд механизмов.

Мадуро сам много раз заявлял, что готов к диалогу. Так 25 января, через 2 дня после разгоревшегося кризиса он сообщил, что готов встретиться со спикером парламента страны и лидером оппозиции Хуаном Гуаидо в любое время и на любых условиях. Глава государства также отметил, что каналы для ведения диалога с оппонентами у официального Каракаса имеются. В ответ самопровозглашенный президент согласился на переговоры, отметив, правда, что готов обсуждать в этом формате только один вопрос - уход «узурпатора» Мадуро из власти.

ИСТОЧНИК KP.RU