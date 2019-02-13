2019-02-13T18:32:24+03:00
Общество

Движение «За права человека» Льва Пономарева признали иностранным агентом

Минюст РФ установил соответствие организации этому статусу в ходе внеплановой документарной проверки
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Фото: Антон Новодережкин/ТАССЛидер движения «За права человека» Лев Пономарев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В среду, 13 февраля, в министерстве юстиции РФ сообщили о включении общероссийского общественного движения «За права человека» в список иностранных агентов. Как уточнили в ведомстве, установить соответствие организации признакам иноагента удалось в результате внеплановой документарной проверки.

«12 февраля 2019 года Минюст России в соответствии с законом "О некоммерческих организациях" включил общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека" в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2015 году движение «За права человека» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Такое постановление вынес мировой участок Мещанского суда Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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