Российское посольство: Великобритания в очередной раз пытается раскрутить санкционную спираль
В преддверии Brexit Великобритания пытается раскрутить санкционную спираль, направленую против России, чтобы нарушить диалог Москвы с Евросоюзом. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства России в Лондоне.
«Великобритания, находясь на пороге выхода из Евросоюза, в очередной раз пытается не просто беспочвенно раскрутить санкционную спираль в отношении России, но и вовлечь в свои планы другие европейские государства, дабы максимально осложнить нормализацию российско-европейских отношений после Brexit», - приводит слова представителя посольства РИА Новости.
Пресс-секретарь обратил внимание на то, что российское посольство не удивляет «подобные призывы» Великобритании. По его словам, они «четко вписываются в антироссийскую линию нынешнего консервативного правительства, предпочитающего нормальному, цивилизованному общению с нашей страной разговор исключительно языком ультиматумов и санкций».
Напомним, что накануне появилась информация начале разработки новых антироссийских ограничительных мер, введение которых связано с ноябрьским инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе. Власти Британии особенно горячо поддерживали эту инициативу.
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В ближайшее время Евросоюз и США могут утвердить и ввести очередные санкции против России. Пока информация неофициальная - об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на свои европейские источники. Там подчеркивают, что новые ограничения введут из-за инцидента в Керченском проливе (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU