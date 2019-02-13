2019-02-13T19:04:59+03:00
Политика

Российское посольство: Великобритания в очередной раз пытается раскрутить санкционную спираль

В диппредставительстве РФ в Лондоне заявили, что Великобритании есть планы максимально осложнить нормализацию российско-европейские отношения после Brexit
Елена Гильманова
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Российское посольство не удивляет британская раскрутка санкционной спиралиРоссийское посольство не удивляет британская раскрутка санкционной спиралиФото: REUTERS
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В преддверии Brexit Великобритания пытается раскрутить санкционную спираль, направленую против России, чтобы нарушить диалог Москвы с Евросоюзом. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства России в Лондоне.

«Великобритания, находясь на пороге выхода из Евросоюза, в очередной раз пытается не просто беспочвенно раскрутить санкционную спираль в отношении России, но и вовлечь в свои планы другие европейские государства, дабы максимально осложнить нормализацию российско-европейских отношений после Brexit», - приводит слова представителя посольства РИА Новости.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что российское посольство не удивляет «подобные призывы» Великобритании. По его словам, они «четко вписываются в антироссийскую линию нынешнего консервативного правительства, предпочитающего нормальному, цивилизованному общению с нашей страной разговор исключительно языком ультиматумов и санкций».

Напомним, что накануне появилась информация начале разработки новых антироссийских ограничительных мер, введение которых связано с ноябрьским инцидентом с украинскими кораблями в Керченском проливе. Власти Британии особенно горячо поддерживали эту инициативу.

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В ближайшее время Евросоюз и США могут утвердить и ввести очередные санкции против России. Пока информация неофициальная - об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на свои европейские источники. Там подчеркивают, что новые ограничения введут из-за инцидента в Керченском проливе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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