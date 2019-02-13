2019-02-13T19:00:33+03:00
В мире

Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать взаимодействие с РФ по ДРСМД

По словам генсека организации, альянс начнет принимать «новые военные меры сдерживания РФ» только через полгода
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергГенеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду, 13 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что альянс продолжит взаимодействие с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«НАТО и страны-члены будут продолжать взаимодействие с Россией по ДРСМД», - цитирует главу военно-политического блока Reuters.

Кроме того, генсек альянса подчеркнул, что НАТО начнет принимать «новые военные меры сдерживания РФ» только через полгода, то есть когда США завершат процесс выхода из ДРСМД. При этом, по словам Столтенберга, ближайшие шесть месяцев военно-политический блок намерен использовать для того, чтобы «сохранить договор».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил об отказе своей страны от ДРСМД. А на следующий день Вашингтон начал процесс выхода из соглашения, который рассчитывает завершить к июлю текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России разработали датчики для контроля за караульными
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity