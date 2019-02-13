Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать взаимодействие с РФ по ДРСМД

13 Февр. 19:00 2019-02-13T19:00:33+03:00

По словам генсека организации, альянс начнет принимать «новые военные меры сдерживания РФ» только через полгода

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в среду, 13 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что альянс продолжит взаимодействие с Россией по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«НАТО и страны-члены будут продолжать взаимодействие с Россией по ДРСМД», - цитирует главу военно-политического блока Reuters.

Кроме того, генсек альянса подчеркнул, что НАТО начнет принимать «новые военные меры сдерживания РФ» только через полгода, то есть когда США завершат процесс выхода из ДРСМД. При этом, по словам Столтенберга, ближайшие шесть месяцев военно-политический блок намерен использовать для того, чтобы «сохранить договор».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 1 февраля президент США Дональд Трамп официально объявил об отказе своей страны от ДРСМД. А на следующий день Вашингтон начал процесс выхода из соглашения, который рассчитывает завершить к июлю текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU