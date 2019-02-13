2019-02-13T19:09:21+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить скидки на сигареты

Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении
Елена Гильманова
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В Госдуме предложили запретить скидки на сигаретыВ Госдуме предложили запретить скидки на сигаретыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Комитет Госдумы России по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о запрете скидок на сигареты.

В заключении комитета отметили, что предусмотренный федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» механизм установления минимальных розничных цен на табачную продукцию «не тождественен предоставлению скидок на табачную продукцию», - говорится в заключении комитета.

В документе говорится о том, что предлагаемые законопроектом изменения требуют внесения изменений в статью 187.1 Налогового кодекса Российской Федерации о порядке определения расчетной стоимости табачных изделий.

Комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом необходимости его доработки ко второму чтению.

В январе 2018 года Минпромторг предлагал приравнять электронные сигареты и вейп к обычным. По документу мог быть введен запрет на использование систем нагревания табака в общественных местах, в том числе медицинских, спортивных, образовательных и культурных учреждениях, а также на детских площадках, в транспорте и в лифтах. Как указывалось в законопроекте, курение электронных сигарет могло быть возможным только в специально отведенных для этого местах. Тогда закон решили не принимать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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