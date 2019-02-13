2019-02-13T19:35:00+03:00
В мире

В Иране более 20 военных погибли при взрыве

Террористы-смертники атаковали автобус Корпуса стражей исламской революции
Дарья ИВАШКИНА
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В Иране более 20 военных погибли при взрывеВ Иране более 20 военных погибли при взрывеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В среду, 13 февраля, мощный взрыв прогремел на юго-востоке Ирана. Как стало известно, террористы-смертники атаковали автобус Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По последним данным, в результате инцидента погибли 20 военнослужащих КСИР, и еще столько же получили ранения различной степени тяжести, передает местное информационное агентство IRNA.

Стоит отметить, что на данный момент ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Кстати, это уже далеко не первый теракт в Иране. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце января на юго-востоке страны прогремели сразу два взрыва. Взрывные устройства сдетонировали неподалеку от одного из полицейских участков города Захедан, расположенного в провинции Систан и Белуджистан. Правда, тогда обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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