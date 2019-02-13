В подмосковном Сергиевом Посаде директор ресторана убил посетителя

13 Февр. 20:53 2019-02-13T20:53:57+03:00

На допросе подозреваемый сообщил обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления

Изменить размер текста: A A

В среду, 13 февраля, стало известно о задержании в подмосковном Сергиевом Посаде 34-летнего директора ресторана, расположенного на Хотьковском проезде. Дело в том, что мужчину заподозрили в убийстве посетителя.

Как уточнили в региональном главке Следственного комитета России (СКР), правоохранителям удалось установить, что 9 февраля между директором ресторана и 37-летним клиентом произошел конфликт. При этом в какой-то момент владелец заведения достал травматический пистолет и выстрел из него в голову своего оппонента. В результате от полученного огнестрельного ранения посетитель скончался на месте.

«На допросе подозреваемый сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного главка СКР.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях появилась информация об убийстве в одной из московских больниц. Как отмечалось, в ночь на 11 февраля пациентка городской клинической больницы №13 убила свою соседку по палате за громкий храп.

ИСТОЧНИК KP.RU