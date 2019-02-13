В подмосковном Сергиевом Посаде директор ресторана убил посетителя
В среду, 13 февраля, стало известно о задержании в подмосковном Сергиевом Посаде 34-летнего директора ресторана, расположенного на Хотьковском проезде. Дело в том, что мужчину заподозрили в убийстве посетителя.
Как уточнили в региональном главке Следственного комитета России (СКР), правоохранителям удалось установить, что 9 февраля между директором ресторана и 37-летним клиентом произошел конфликт. При этом в какой-то момент владелец заведения достал травматический пистолет и выстрел из него в голову своего оппонента. В результате от полученного огнестрельного ранения посетитель скончался на месте.
«На допросе подозреваемый сообщил следователю обо всех обстоятельствах и причинах совершенного им преступления», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте подмосковного главка СКР.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях появилась информация об убийстве в одной из московских больниц. Как отмечалось, в ночь на 11 февраля пациентка городской клинической больницы №13 убила свою соседку по палате за громкий храп.
ИСТОЧНИК KP.RU