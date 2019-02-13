Союз биатлонистов России обвинил международную федерацию в потере спонсора

13 Февр. 21:24 2019-02-13T21:24:39+03:00

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В среду, 13 февраля, в Союзе биатлонистов России (СБР) заявили, что Международный союз биатлонистов (IBU) безосновательно лишает их спонсора.

Как отметил первый вице-президент спортивной организации Алексей Нуждов, IBU отказался утвердить спонсорское соглашение СБР с онлайн-изданием «Пари матч», которое было заключено в конце прошлого года. Таким образом, Союз биатлонистов России не может исполнять условия контракта, по которому должен получить 100 миллионов рублей, в частности, рекламировать СМИ во время международных соревнований.

Причем российская сторона неоднократно обращалась в IBU с просьбой объяснить нежелание видеть издание спонсором организации. В результате Международный союз биатлонистов объяснил свою позицию тем, что предполагаемый спонсор СБР «имеет идентичное название с букмекерской конторой».

При этом российская спортивная организации уже выразила свое несогласие со сложившейся ситуацией и заявила о готовности обратиться в арбитражный суд IBU, передает ТАСС. Между тем глава международной федерации Олле Далин, комментируя скандал, отметил, что после консультации с юристами исполком IBU еще раз рассмотрит вопрос о спонсорском соглашении 11 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU