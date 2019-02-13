Экс-сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана

13 Февр. 21:56 2019-02-13T21:59:23+03:00

При этом выяснилось, что Моника Уитт в 2013 году хотела попасть в РФ, чтобы оттуда связаться с WikiLeaks

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В среду, 13 февраля, появилась информация о том, что прокуратура США обвинила бывшую сотрудницу разведки ВВС Монику Уитт в передаче секретных данных Ирану.

Как отмечается в обвинительном заключении, у женщины был доступ к данным с грифом «секретно» и «совершенно секретно», то есть к такой информации, разглашение которой «может нанести серьезный вред» США. При этом, по сведениям прокуроров, Уитт с января 2012 года по май 2015-го передавала иранским спецслужбам сведения, имеющие отношение к национальной безопасности Соединенных Штатов.

В материалах суда также говорится о том, что в 2013 году экс-разведчица даже собиралась в Россию, чтобы связаться оттуда с Wikileaks и передать сотрудникам ресурса конфиденциальные данные, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года выяснилось, что в Иране арестовали американца Майкла Уайта. Тогда информацию о задержании гражданина США подтвердили в МИД исламской республики.

ИСТОЧНИК KP.RU