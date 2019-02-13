2019-02-13T22:23:35+03:00
Общество

Ведущий «Кто против?» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой

В частности, Сергей Михеев объяснил, почему выгнал Янину Соколовскую из студии [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Ведущий программы «Кто против?» Сергей Михеев объяснил, почему он выгнал украинскую журналистку Янину Соколовскую из студииВедущий программы «Кто против?» Сергей Михеев объяснил, почему он выгнал украинскую журналистку Янину Соколовскую из студииФото: кадр с видео
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В среду, 13 февраля, ведущий программы «Кто против?», которая выходит на телеканале «Россия 1», Сергей Михеев объяснил, почему он выгнал из студии украинскую журналистку Янину Соколовскую.

Как заметил Михеев, поводом для удаления гражданки незалежной из зала стали ее хамское поведение и заявление о том, что российские спецслужбы якобы причастны к трагедии, произошедшей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. «Слова Соколовской об Одессе слились с ее хамским поведением в единое целое, что показалось мне неприемлемым, и я ее удалил. С площадки», - сказал телеведущий.

Также Сергей Михеев подчеркнул, что готов терпеть точку зрение украинских экспертов, если они нормально себя ведут в студии. Вообще, по словам ведущего, гости из незалежной адекватностью не отличаются, однако и они ведут себя «не так по-хамски, как Соколовская».

«Если они (украинские эксперты) превращают все в базарное хамство с каким-то невероятным апломбом в сочетании с оскорбительными для большого числа россиян тезисами, я буду (их) удалять», - заявил Михеев в беседе с ФАН.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи «Кто против?». Как отмечалось, во время эфира женщина неоднократно перебивала и оскорбляла остальных участников, а в какой-то момент даже обвинила российские спецслужбы в якобы причастности к трагедии, произошедшей в Одессе в мае 2014 года.

Украинскую журналистку выгнали из студии "России 1" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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