2019-02-13T23:12:04+03:00
Общество

Адвокат Арашукова разъяснила его просьбу о переводчике

Также юрист опровергла слухи о шести классах образования арестованного сенатора [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Арестованный сенатор Рауф АрашуковАрестованный сенатор Рауф АрашуковФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Адвокат арестованного сенатора Рауфа Арашукова Анна Ставицкая опровергла информацию о том, что ее подзащитный плохо владеет русским языком. По ее заверениям, политик не просил следователя предоставить ему переводчика.

«На самом деле Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе», - написала Ставицкая на своей странице в Facebook, прикрепив к посту фото того самого протокола допроса.

Фотография протокола допроса со страницы Анны Ставицкой в Facebook

Фотография протокола допроса со страницы Анны Ставицкой в Facebook

Причем, как утверждает адвокат, переводчика ее подзащитному «навязал сам следователь».

Также Анна Ставицкая опровергла слухи о шести классах образования Арашукова. По ее данным, член Совфеда окончил Ставропольский государственный университет и «производит впечатление умного и образованного человека».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых российских сенаторов - 32-летнего Рауфа Арашукова. Тогда же стало известно, что против политика выдвинуты обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, представителю Карачаево-Черкессии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Рауль Арашуков арестован по решению суда.Бизнесмен, обвиняемый в хищении газа на 30 миллиардов рублей, пробудет под арестом до конца марта

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Задержание сенатора Рауфа Арашукова»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity
Россия перевела в бюджет ООН $148,4 миллиона
США призвали армию Венесуэлы перейти на сторону Гуаидо
В США предложили помочь оппозиции Венесуэлы не платить долги России
МИД Молдавии попросил кабмин отозвать посла в России
Американские сенаторы предложили новые санкции против России
Число погибших при взрыве в Иране возросло до 41
Ведущий «Кто против?» прокомментировал инцидент с украинской журналисткой
Экс-сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана
Союз биатлонистов России обвинил международную федерацию в потере спонсора
В подмосковном Сергиевом Посаде директор ресторана убил посетителя
В Госдуме предложили увеличить штрафы за фейковые новости
Весна придет в Москву в конце марта
США расширили санкции против Ирана
В Иране более 20 военных погибли при взрыве
В Госдуме предложили запретить скидки на сигареты
Российское посольство: Великобритания в очередной раз пытается раскрутить санкционную спираль
Столтенберг заявил о готовности НАТО продолжать взаимодействие с РФ по ДРСМД
Движение «За права человека» Льва Пономарева признали иностранным агентом
Мадуро: у нас всегда есть средства для диалога