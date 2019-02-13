Адвокат Арашукова разъяснила его просьбу о переводчике

13 Февр. 23:11 2019-02-13T23:12:04+03:00

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Адвокат арестованного сенатора Рауфа Арашукова Анна Ставицкая опровергла информацию о том, что ее подзащитный плохо владеет русским языком. По ее заверениям, политик не просил следователя предоставить ему переводчика.

«На самом деле Арашуков не просил предоставить ему переводчика, напротив, заявил следователю о том, что в переводчике не нуждается, о чем сделана соответствующая запись в протоколе», - написала Ставицкая на своей странице в Facebook, прикрепив к посту фото того самого протокола допроса.

Фотография протокола допроса со страницы Анны Ставицкой в Facebook

Причем, как утверждает адвокат, переводчика ее подзащитному «навязал сам следователь».

Также Анна Ставицкая опровергла слухи о шести классах образования Арашукова. По ее данным, член Совфеда окончил Ставропольский государственный университет и «производит впечатление умного и образованного человека».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации задержали одного из самых молодых российских сенаторов - 32-летнего Рауфа Арашукова. Тогда же стало известно, что против политика выдвинуты обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, представителю Карачаево-Черкессии вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689390" frameborder="0"></iframe> Рауль Арашуков арестован по решению суда.Бизнесмен, обвиняемый в хищении газа на 30 миллиардов рублей, пробудет под арестом до конца марта

ИСТОЧНИК KP.RU