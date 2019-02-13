2019-02-13T23:27:58+03:00
Экономика

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Законопроект, в частности, предусматривает ограничения в отношении российского банковского сектора и энергетической сферы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Сенаторы Боб Менендес (слева) и Линдси ГрэмСенаторы Боб Менендес (слева) и Линдси ГрэмФото: REUTERS
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Американские сенаторы от обеих партий подготовили очередной законопроект о новых санкциях против России. Документ в ближайшее время собираются представить на рассмотрение коллег-законодателей республиканец Линдси Грэм и демократ Роберт Менендес, сообщает агентство Reuters.

По его данным, законопроект предусматривает ограничения в отношениибанковского сектора и энергетической сферы, в частности, – российских проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) за пределами России, а также вводит запрет на сделки, связанные с госдолгом нашей страны. Авторы документа пояснили, что предлагают ввести санкции «в наказание» за приписываемое Москве мнимое «вмешательство» в президентские выборы в США 2016 года и кризис на Украине.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз разрабатывают очередные антироссийские санкции из-за Украины.

Внутренняя политика. Как новые санкции повлияют на уровень жизни россиян.Пытаемся разобраться в эфире программы Внутренняя политика на Радио Комсомольская правда . В студии политолог Никита Исаев. Ведущий Роман Карманов. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radio_komsomolka https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio

ИСТОЧНИК KP.RU

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