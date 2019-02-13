МИД Молдавии попросил кабмин отозвать посла в России

13 Февр. 23:43 2019-02-14T00:11:27+03:00

Президент республики сказал, что он не подпишет указ об отзыве посла, даже если правительство примет такое решение

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В среду, 13 февраля, стало известно, что министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии попросило правительство отозвать посла республики в России Андрея Негуцу. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИДЕИ сообщили наши коллеги из «КП» – Молдова».

Однако президент Молдавии Игорь Долдон, комментируя обращение министерства в кабмин, сказал, что он не подпишет указ об отзыве посла из Москвы, даже если правительство примет такое решение

«Отзыв послов – эксклюзивное право президента, которое не обойти», - сказал он.

Кроме того, Игорь Додон выразил надежду, что «глава Гагаузской автономии Ирина Влах, которая является членом кабинета, не поддержит решение об отзыве посла», передает ТАСС.

В МИДЕИ не пояснили мотивы своего обращения к правительству. Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в среду ведомство вручило послу России в Молдавии Олегу Васнецову ноту протеста с требованием предоставить «немедленный доступ» к освобожденным из трехлетнего афганского плена молдавским летчикам, которые сейчас находятся в одной из больниц Москвы. К слову, Игорь Додон такую реакцию осудил, поблагодарив Россию за помощь в освобождении и лечении пилотов.

Освобожденные из плена молдавские летчики дали первое интервью.

ИСТОЧНИК KP.RU