В США предложили помочь оппозиции Венесуэлы не платить долги России

СЕГОДНЯ 00:24 2019-02-14T00:37:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Американский конгрессмен, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман предложил администрации США помочь венесуэльской оппозиции во главе с самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуаидо не выплачивать России долги страны.

На слушаниях в палате представителей он спросил спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, ведутся ли такие переговоры, тот ответил, что «в подобной форме не говорили», и это решение, которое венесуэльцы «должны принять сами». Абрамс добавил, что оппозиция обещала платить по «законным долгам» Венесуэлы.

Брэд Шерман призвал предпринять шаги, которые позволят оппозиции не выплачивать долги Каракаса Москве, и при этом чтобы рейтинговые агентства в дальнейшем не снижали рейтинг страны за дефолт из-за задолженности перед Россией.

Спецпредставитель США отметил, что при переходе власти в Боливарианской республике к оппозиции российское влияние в стране уменьшится, заявив, что Россия уже перестала вкладывать деньги в Венесуэлу. По его словам, Китай тоже больше не выдает кредиты Каракасу и «озабочен тем, чтобы вернуть то, что уже одолжил», передает РИА Новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько денег Россия потратила на Венесуэлу

Лишимся ли мы своих вложений из-за смены власти в этой стране. Отвечаем на пять наивных вопросов о событиях в латиноамериканской республике (подробности).

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU