2019-02-14T00:37:19+03:00
Политика

В США предложили помочь оппозиции Венесуэлы не платить долги России

С такой идеей выступил конгрессмен Брэд Шерман слушаниях в палате представителей
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Митинг сторонников оппозиции в КаракасеМитинг сторонников оппозиции в КаракасеФото: REUTERS
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Американский конгрессмен, член комитета по иностранным делам Брэд Шерман предложил администрации США помочь венесуэльской оппозиции во главе с самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуаидо не выплачивать России долги страны.

На слушаниях в палате представителей он спросил спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, ведутся ли такие переговоры, тот ответил, что «в подобной форме не говорили», и это решение, которое венесуэльцы «должны принять сами». Абрамс добавил, что оппозиция обещала платить по «законным долгам» Венесуэлы.

Брэд Шерман призвал предпринять шаги, которые позволят оппозиции не выплачивать долги Каракаса Москве, и при этом чтобы рейтинговые агентства в дальнейшем не снижали рейтинг страны за дефолт из-за задолженности перед Россией.

Спецпредставитель США отметил, что при переходе власти в Боливарианской республике к оппозиции российское влияние в стране уменьшится, заявив, что Россия уже перестала вкладывать деньги в Венесуэлу. По его словам, Китай тоже больше не выдает кредиты Каракасу и «озабочен тем, чтобы вернуть то, что уже одолжил», передает РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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