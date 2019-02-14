Россия перевела в бюджет ООН $148,4 миллиона

СЕГОДНЯ 01:27 2019-02-14T01:46:18+03:00

Ежегодные взносы на сегодняшний день уже выплатили 44 страны

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Во вторник, 12 февраля, Россия перевела в качестве ежегодного взноса в регулярный бюджет ООН 148,4 миллиона долларов. Об этом в среду сообщила пресс-служба постпредства нашей страны при Всемирной организации.

В сообщении дипломатического представительства уточняется, что «Российская Федерация перевела 148 408 548 долларов в качестве выплаты начисленных на Россию взносов в регулярный бюджет ООН», причем в эту сумму входят выплаты в многочисленные миссии Организации по стабилизации ситуации в различных странах – в частности, в Мали, ЦАР, Конго, Ливане, Сомали и других.

На сегодняшний день ежегодные взносы в бюджет ООН уже перечислили 44 государства, причем больше всех заплатила Германия – почти 170 миллионов, передает ТАСС.

Страны, которые два года подряд не платят полагающиеся им взносы в бюджет Всемирной организации, лишаются права голоса в Генеральной Ассамблее ООН.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Россия обещала с 2019 года ежегодно выделять по полмиллиона долларов управлению Всемирной организации по контртерроризму.

ИСТОЧНИК KP.RU