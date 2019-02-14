NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity

СЕГОДНЯ 01:57 2019-02-14T02:27:42+03:00

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Специалисты NASA признали бессмысленность попыток «разбудить» марсоход Opportunity и официально объявили о завершении миссии аппарата, который изучал поверхность Красной планеты с 2004 года.

«Одна из самых успешных и длительных задач межпланетного исследования заканчивается спустя почти 15 лет исследования поверхности Марса», - говорится в сообщении американского аэрокосмического агентства на его странице в Twitter.

Напомним, как писал сайт kp.ru, работающий от солнечных батарей шестиколесный аппарат Mars Rover Opportunity «впал в спячку» во время бушевавшей на Марсе более трех месяцев пыльной бури, начавшейся 30 мая 2018 года. При этом температура упала ниже минус 30 градусов, ровер замерз, его аккумуляторы разрядились, связь пропала.

Марсоход израсходовал последние запасы энергии, и даже когда буря утихла, солнечный свет уже не помог ему восстановиться. Последний контакт с «землянином» состоялся 10 июня 2018 года.

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Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала снимки ранее без вести пропавшего марсохода Opportunity. Оказалось, что ровер терпеливо «пережидал» в одной из Марсианских впадин пыльную бурю (подробности).

Сенсация из НАСА: Марсоход почуял на Марсе признаки жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU