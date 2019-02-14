В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
Вечером в среду, 13 февраля, украинские пограничники задержали в аэропорту «Борисполь» наместника Десятинного монастыря канонической Украинской православной церкви, епископа Гедеона (Харона). Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook. По словам священника, его не пропустили на паспортном контроле, заявив, что его гражданство недействительно.
«Мотивируют тем, что паспорт мой якобы был потерян, но заявление я не подавал», - говорит настоятель.
Причем когда он улетал 15 дней назад, никаких проблем с удостоверяющими личности документами не было. То, что с ним случилось, епископ назвал «религиозным политическим давлением и беспределом, который сегодня происходит на Украине».
Секретарь епископа Гедеона, протодиакон Антоний, сообщил, что их депортируют, куда – неизвестно, потому что наместник Десятинного монастыря «является гражданином Украины, родился он на Украине и на данный момент он лишен гражданства».
Отмечается, что они вернулись из США, где Гедеон передал госсекретарю Майклу Помпео официальное письмо о нарушениях прав и свобод религиозных организаций на Украине.
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона.
Информацию о задержании прибывшего рейсом из Франкфурта священника подтвердили в Госпогранслужбе. Пресс-секретарь ведомства Олег Слободян написал в Facebook, что пограничники изъяли у гражданина Юрия Харона украинский загранпаспорт по поручению «одного из правоохранительных органов», поскольку «у данного лица есть гражданство нескольких стран», а сам он якобы «занимается антиукраинской пропагандой».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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