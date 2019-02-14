Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России

СЕГОДНЯ 05:24 2019-02-14T05:37:41+03:00

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Американский сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин убежден, что конгресс одобрит законопроект о новых санкциях против России. По его словам, большинство законодателей от обеих партий поддерживают курс на ужесточение антироссийских мер и стремление Вашингтона Вашингтона добиться изоляции Москвы.

Бен Кардин заявил в интервью телеканалу CNN, что нынешняя инициатива его коллег – это «ясный сигнал администрации Трампа» и российскому руководству, что «конгресс продолжит принимать меры, чтобы изолировать Россию, если она продолжит пытаться вмешиваться в дела других стран». При этом, по его словам, предложенный группой сенаторов законопроект «частично лишит администрацию свободы действия в том, что касается введения санкций или попыток их отмены».

Причем, как утверждает Кардин, Москва якобы не только «продолжает вмешиваться в наши (американские) и европейские дела», но и «действует таким образом, что украинским властям трудно управлять» своей страной.

Как писал сайт kp.ru, группа сенаторов США подготовила очередной законопроект, предполагающий ужесточение санкций против России.

Внутренняя политика. Как новые санкции повлияют на уровень жизни россиян.Пытаемся разобраться в эфире программы Внутренняя политика на Радио Комсомольская правда . В студии политолог Никита Исаев. Ведущий Роман Карманов. Текущую программу передач вы всегда можете найти по ссылке https://www.kp.ru/radio/schedule/ Радио Комсомольская Правда в соцсетях: https://t.me/radiokp https://vk.com/radio_komsomolka https://www.facebook.com/radkp/ https://ok.ru/kp.radio

ИСТОЧНИК KP.RU