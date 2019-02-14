Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США

СЕГОДНЯ 06:51 2019-02-14T07:02:25+03:00

После переговоров с «временным поверенным» в делах Венесуэлы Пелоси вновь заявила о необходимости усилить давление на Мадуро

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Назначенный самопровозглашенным «врио президента» Венесуэлы Хауном Гуаидо «временный поверенный» в делах Боливарианской республики Карлос Веккьо в среду встретился в Вашингтоне со спикером палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

После переговоров с представителем Гуаидо спикер палаты представителей вновь заявила, что американские демократы и республиканцы должны объединить свои усилия и увеличить «давление на режим узурпатора» – то есть, законного президента страны Николаса Мадуро. И обеспечить быструю доставку «гуманитарной помощи, чтобы прекратить страдания, которые диктатура причиняет венесуэльскому народу», передает ТАСС со ссылкой на текст заявления Нэнси Пелоси для прессы.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, конгресс США в среду не поддержал идею провести в Венесуэле военную операцию, чтобы свергнуть Мадуро.

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ИСТОЧНИК KP.RU