Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле

СЕГОДНЯ 07:29 2019-02-14T10:37:11+03:00

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Президент Колумбии Иван Дуке не видит необходимости в военной операции США в отношении Венесуэлы. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Говоря о возможности начала силовой операции, Дуке подчеркнул, что президент Венесуэлы Николас Мадуро использует угрозу вторжения США для "получения легитимности". По его словам, ситуация в Венесуэле отличается от подобных сценариев, ранее имевших место в Южной Америке, "прочной дипломатической блокадой: Дуке отметил, что Мадуро в настоящий момент "полностью изолирован".

"Думаю, сейчас при всей международной поддержке президента Гуайдо [лидера оппозиции Венесуэлы, который ранее объявил себя временным главой государства], военные Венесуэлы будут больше переходить на другую сторону, и это будет концом режима Мадуро", - заявил Дуке. Он также опроверг переброску 5 тысяч американских военных в Колумбию.

Дуке выразил уверенность в том, что Мадуро будет отстранен от власти, однако затруднился назвать конкретные сроки. Президент Колумбии также отметил, что военные Венесуэлы "больше не лояльны Мадуро, а теперь поддерживают Гуайдо". В качестве примера Дуке привел пример генерала ВВС Венесуэлы генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, который ранее заявил о поддержке Гуайдо; на вопрос журналиста о поддержке Мадуро большей частью высших офицеров армии страны президент Колумбии подчеркнул, что в армии страны произойдет "эффект домино".

Ранее об отсутствии необходимости военной интервенции в Венесуэлу заявили также в Конгрессе США. В ходе очередного заседания глава профильного комитета американского парламента Элиот Энгель заявил, что слова президента США Дональда Трампа о возможности военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле "вызывает у него обеспокоенность".

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU