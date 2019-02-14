Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды

СЕГОДНЯ 08:08 2019-02-14T10:39:33+03:00

Дипмиссия России передала лидеру Северной Кореи в качестве подарка на годовщину со дня рождения Ким Чен Ира корзину цветов и поздравительное послание [видео]

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Посол Российской Федерации в Северной Корее Александр Мацегора передал лидеру КНДР послание с поздравлениями с Днем сияющей звезды. Помимо телеграммы, направленной Ким Чен Ыну по случаю 77-летней годовщины со дня рождения предыдущего руководителя Ким Чен Ира, от имени, российская дипмиссия вручила лидеру Северной Кореи корзину цветов.

"14 февраля посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Палестины Исмаилом Хассаном посетили международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), где передали заведующему отделом Ли Су Ёну корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

В посольстве добавили, что после церемонии вручения цветов послы РФ и Палестины провели беседу с представителем ТПК, в ходе которой обменялись с ним мнениями по различным актуальным вопросам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/670090" frameborder="0"></iframe> Северокорейские вундеркинды и дом-музей Ким Ир Сена в Пхеньяне.Воспитанники Кенсанского детского сада в Пхеньяне, куда принимают только самых одаренных детей, играют на музыкальных инструментах, как боги. Силу воли и выносливость прививают в Северной Корее с раннего детства. Для каждого корейца примером для подражания является Ким Ир Сен - основатель КНДР и основоположник северокорейской государственной идеологии - чучхе. Суть чучхе северокорейцы понимают, как "опору на собственные силы". Причем, не только во всех сферах государства, но и отдельно взятого человека.Елена КРИВЯКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU