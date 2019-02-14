Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Посол Российской Федерации в Северной Корее Александр Мацегора передал лидеру КНДР послание с поздравлениями с Днем сияющей звезды. Помимо телеграммы, направленной Ким Чен Ыну по случаю 77-летней годовщины со дня рождения предыдущего руководителя Ким Чен Ира, от имени, российская дипмиссия вручила лидеру Северной Кореи корзину цветов.
"14 февраля посол Александр Мацегора вместе с дуайеном дипломатического корпуса в Пхеньяне послом Палестины Исмаилом Хассаном посетили международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), где передали заведующему отделом Ли Су Ёну корзину цветов и поздравительное послание от дипкорпуса на имя председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына по случаю широко отмечаемого в стране Дня сияющей звезды", - говорится в сообщении, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.
В посольстве добавили, что после церемонии вручения цветов послы РФ и Палестины провели беседу с представителем ТПК, в ходе которой обменялись с ним мнениями по различным актуальным вопросам.
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ИСТОЧНИК KP.RU