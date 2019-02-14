В России разработали датчики для контроля за караульными

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-14T09:00:23+03:00

По словам директора компании-разработчика, данное устройство сделано так, чтобы солдат не смог его сломать или разбить

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Специалисты группы компаний "Стрелец" разработали датчик для определения местоположения военнослужащего при несении караульной службы. Как заявил директор группы компаний Михаил Левчук, новое устройство может помочь в том числе военнослужащим российского контингента в Сирии.

По словам Левчука, речь идет о специальных часах, которые надеваются на руку военнослужащему. "Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", - приводит ТАСС слова Левчука. По его словам, устройство подключено к специальному каналу Минобороны, причем оно сконструировано так, чтобы солдат не смог сломать его или разбить.

"Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука все-таки в тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это устройство работает и при минус 40", - заявил Левчук.

Говоря о возможном применении устройства в Сирии, глава группы компаний "Стрелец" отметил, что во время его первого визита в одну из воинских частей российского контингента некоторые военные назвали аналогичное устройство "ошейником". "А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут", - добавил Левчук.

ИСТОЧНИК KP.RU