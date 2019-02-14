2019-02-14T09:00:23+03:00
Политика

В России разработали датчики для контроля за караульными

По словам директора компании-разработчика, данное устройство сделано так, чтобы солдат не смог его сломать или разбить
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Как заявил директор группы компаний Михаил Левчук, новое устройство может помочь в том числе военнослужащим российского контингента в СирииКак заявил директор группы компаний Михаил Левчук, новое устройство может помочь в том числе военнослужащим российского контингента в СирииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Специалисты группы компаний "Стрелец" разработали датчик для определения местоположения военнослужащего при несении караульной службы. Как заявил директор группы компаний Михаил Левчук, новое устройство может помочь в том числе военнослужащим российского контингента в Сирии.

По словам Левчука, речь идет о специальных часах, которые надеваются на руку военнослужащему. "Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", - приводит ТАСС слова Левчука. По его словам, устройство подключено к специальному каналу Минобороны, причем оно сконструировано так, чтобы солдат не смог сломать его или разбить.

"Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука все-таки в тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это устройство работает и при минус 40", - заявил Левчук.

Говоря о возможном применении устройства в Сирии, глава группы компаний "Стрелец" отметил, что во время его первого визита в одну из воинских частей российского контингента некоторые военные назвали аналогичное устройство "ошейником". "А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут", - добавил Левчук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Японии пройдет референдум по вопросу переноса военной базы США на Окинаве
Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году
Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов
В России увеличились объемы производства бензина
Токио может пересмотреть стратегию переговоров по мирному договору с Россией
Представители Семена Слепакова опровергли сообщения о его госпитализации
Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"
В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи
Пенс: Обсуждение увеличения числа американских военных в Польше продолжается
Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов
В России начнут делать «суперасфальт»
Представитель США признал, что российских военных в Венесуэле нет
Посол России в КНДР поздравил Ким Чен Ына с Днем сияющей звезды
Банки запустят свои сервисы для самозанятых
Генсек ООН одобрил переименование Македонии в Северную Македонию
Президент Колумбии заявил, что нет необходимости в военных действиях США в Венесуэле
Представитель Гуаидо в Вашингтоне встретился со спикером палаты представителей конгресса США
Экс-мэр Нью-Йорка готов потратить на предвыборную борьбу с Трампом $500 миллионов
Драка футбольных фанатов в Риме: четыре человека получили ножевые ранения
Американский сенатор убежден, что конгресс США одобрит новые санкции против России
Продюсер ВВС подтвердил, что «химатака» в сирийской Думе была инсценировкой
В ДТП на Киевском шоссе под Москвой пострадали два человека
Американский конгресс исключил вариант военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле
В киевском аэропорту задержали епископа канонической УПЦ Гедеона
NASA прекратило попытки «разбудить» марсоход Opportunity