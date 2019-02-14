В России разработали датчики для контроля за караульными
Специалисты группы компаний "Стрелец" разработали датчик для определения местоположения военнослужащего при несении караульной службы. Как заявил директор группы компаний Михаил Левчук, новое устройство может помочь в том числе военнослужащим российского контингента в Сирии.
По словам Левчука, речь идет о специальных часах, которые надеваются на руку военнослужащему. "Это такая "радионяня" для начальника караула с учетом его местоположения", - приводит ТАСС слова Левчука. По его словам, устройство подключено к специальному каналу Минобороны, причем оно сконструировано так, чтобы солдат не смог сломать его или разбить.
"Зарядки хватает на 12 часов, а смена караула каждые два часа, то есть это с запасом. И потом рука все-таки в тепле находится. Мы же говорим о том, что человек одетый и живой, но это устройство работает и при минус 40", - заявил Левчук.
Говоря о возможном применении устройства в Сирии, глава группы компаний "Стрелец" отметил, что во время его первого визита в одну из воинских частей российского контингента некоторые военные назвали аналогичное устройство "ошейником". "А когда ты ночью оказываешься один где-нибудь типа Сирии на удаленном посту, уже совсем другое отношение к этой штуке. Ты понимаешь, что ты подконтролен и даже если тебе по башке ударили, чтоб автомат забрать, тебя вовремя спасут", - добавил Левчук.
ИСТОЧНИК KP.RU