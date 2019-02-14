2019-02-14T10:40:43+03:00
Общество

Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов

По словам главы ведомства Максима Протасова, большинство производителей подменяют заявленные ингредиенты более дешевыми аналогами [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Проверка продаваемых в России пельменей, проведенная Роскачеством, показала отсутствие на прилавках магазинов образцов, достойных "Знака качества"Проверка продаваемых в России пельменей, проведенная Роскачеством, показала отсутствие на прилавках магазинов образцов, достойных "Знака качества"Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Проверка продаваемых в России пельменей, проведенная Роскачеством, показала отсутствие на прилавках магазинов образцов, достойных "Знака качества". Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов.

По его словам, одной из основных проблем является подмена производителями заявленных ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление не указанных в составе ингредиентов. Также в некоторых образцах бол обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам.

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - приводит ТАСС слова Протасова. При этом он отметил, что некоторые производители уже отреагировали на результаты проверки, заявив об усилении внутреннего контроля на производстве или смене поставщиков.

"Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", - отметил глава Роскачества.

Народный фестиваль "Байкальские Пельмени" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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