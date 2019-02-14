Роскачество не нашло пельменей высокого качества на прилавках магазинов

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-14T10:40:43+03:00

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Проверка продаваемых в России пельменей, проведенная Роскачеством, показала отсутствие на прилавках магазинов образцов, достойных "Знака качества". Об этом заявил глава ведомства Максим Протасов.

По его словам, одной из основных проблем является подмена производителями заявленных ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление не указанных в составе ингредиентов. Также в некоторых образцах бол обнаружено превышение допустимых норм по антибиотикам.

"К сожалению, до российского "Знака качества" в данной категории, до наших опережающих требований, до этого стандарта не дотянулся пока ни один из производителей", - приводит ТАСС слова Протасова. При этом он отметил, что некоторые производители уже отреагировали на результаты проверки, заявив об усилении внутреннего контроля на производстве или смене поставщиков.

"Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", - отметил глава Роскачества.

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ИСТОЧНИК KP.RU