2019-02-14T09:37:04+03:00
Общество

В Третьяковской галерее установили новую охранную систему после кражи картины Куинджи

Отмечается, что аналогичная система применяется Минобороны России [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Треьяковская галерея начала использовать новую систему охраны картин после кражи полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"Треьяковская галерея начала использовать новую систему охраны картин после кражи полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым"Фото: Евгения КОРОБКОВА
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Треьяковская галерея начала использовать новую систему охраны картин после кражи полотна Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Об этом сообщил глава группы компаний "Стрелец", производящей данную охранную систему", Михаил Левчук.

"После того знаменитого случая уже система стоит в Третьяковке на этой временной экспозиции", - приводит "Интерфакс" слова Левчука. Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, в свою очередь, заявила, что галерея установит третий рубеж охраны на всех временных проектах, в том числе на выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.

По словам Левчука, речь идет о датчиках, отслеживающих местонахождение картин. Информация с устройств передается на пульт управления и специальные браслеты, находящиеся в распоряжении персонала.

"Как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт. Браслеты надевают охранник и смотритель. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку", - рассказал разработчик, добавив при этом "не все картины нужно охранять: только те, что в карман можно запихнуть", - рассказал Левчук.

Аналогичная система в настоящий момент внедряется Минобороны России. Специальные браслеты будут выдаваться военнослужащим, находящимся в карауле, с целью определения их точного местонахождения.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала Третьяковской галереи в конце января этого года. Похититель снял полотно со стены и ушел на глазах у сотрудников музея и посетителей выставки. Преступника задержали на следующий день, им оказался уроженец Крыма Денис Чуприков.

Момент похищения картины Куинджи из Третьяковской галереи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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