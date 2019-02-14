Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в "ударе в спину"

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-14T10:41:31+03:00

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Отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах, ранее занимавший должность представителя НАТО в России, обвинил Москву в "ударе в спину" Украины. Об этом офицер заявил в интервью украинскому изданию "Апостроф".

"В прошлом Украина уже договаривалась с Россией и надеялась на нее больше, чем на кого-либо другого, считая ее братской страной, которая никогда не предаст. Это произошло и когда Украина сдала ядерное оружие России, под гарантию США, Европы и самой Российской Федерации сохранить ее границы. И вот этот ваш братский народ и братская страна ударили вас в спину ножом", - приводит издание слова офицера.

По словам Табаха, Украина может в скором времени стать членом НАТО, несмотря на наличие в уставе альянса пункта, запрещающего вступление в него стран, у которых есть незавершенные территориальные конфликты. "Думаю, Россия может доиграться", - добавил он.

Ранее сайт kp.ru сообщал о требовании властей Украины исправить статью The Times о Донбассе. По словам представителей Киева, употребление термина "гражданская война" по отношению к конфликту на востоке Украины неуместно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690919" frameborder="0"></iframe> Жители Киева, Одессы, Харькова и Львова высказывают свое мнение относительно предстоящих президентских выборов на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU