2019-02-14T10:36:33+03:00
Экономика

В России увеличились объемы производства бензина

В связи с профицитом мощностей по выпуску горючего эксперты прогнозируют переизбыток топлива в России
Александр ДЖУМАЕВ
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Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»Фото: АО «Новокуйбышевский НПЗ»
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Эксперты компании Argus Consulting сообщили о высоком профиците мощностей по выпуску бензина. По данным исследования, проведенного ими, мощность производства бензина в нашей стране выросла почти на 2 млн. тонн.

Как сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на отчет компании, на увеличение производства горючего в России повлиял ввод в строй нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» и Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Вместе с тем эксперты отметили, что в связи с медленным ростом спроса на бензин внутри страны и усиления конкуренции на экспортных рынках, производителям придется искать новые каналы сбыта своей продукции.

"Мы ожидаем умеренный рост выпуска бензина в России, по мере того как компании будут находить рынки сбыта", - заявил аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов. В отчете компании также отмечается усиление конкуренции на рынке бензина Центральной Азии в связи с увеличением производства топлива в Казахстане, а также возможность недозагруженности новых НПЗ несмотря на рост показателей производства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о заморозке цен на бензин до марта 2019 года. Причиной роста цен на горючее, наблюдавшегося до принятия этого решения, стало повышение оптовой стоимости топлива на нефтебазах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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