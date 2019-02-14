Сельское хозяйство ждут масштабные проверки из-за уклонения от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-14T10:53:42+03:00

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Налоговая взялась за сельское хозяйство. Взялась не одна, а заручившись поддержкой ФСБ. В итоге по стране начались обыски и выемки документов. 13 февраля силовики побывали в компаниях, которые располагаются в 13 регионах страны. Среди них — Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Тамбовская, Челябинская, Свердловская, Воронежская, Саратовская, Пензенская, Ленинградская, Белгородская, Липецкая области и Мордовия. Проверки коснулись и таких крупных игроков, как «Черкизово» и «Русагро».

- Визита спецслужб и налоговиков в первую очередь стоит ждать компаниям в области растениеводства и животноводства. Отраслям, которые платят НДС, - сказал газете «Известия» президент Мясного совета Единого экономического пространства Мушег Мамиконян.

В налоговой уверены, что на рынке действуют серые схемы по получению компенсаций из бюджета. Действуют региональные поставщики и переработчики, «деятельность которых направлена на создание условий для легализации НДС, заявляемого в составе налоговых вычетов переработчиками зернового рынка».

- В сельском хозяйстве есть организации, которые не платят НДС, а есть те, которые платят льготный 10% налог, - рассказал "КП" исполнительный директор аналитического центра Совэкон Андрей Сизов. - При помощи фирм-прокладок компании, избавленные от НДС, разрабатывают схемы, позволяющие получить налоговый вычет.

Документы покажут, насколько сельское хозяйство вовлечено в незаконную схему по минимизации налоговых обязательств. А вот в отношении крупнейших-экспортеров сельхозпродукции никаких мероприятий проводиться не будет, подтвердили в ФНС.

ФСБ и ФНС проводят обыски в нескольких агрохолдингах 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU