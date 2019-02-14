2019-02-14T10:47:51+03:00
Общество

Airbus прекратит производство лайнеров A380 к 2021 году

По словам представителей компании, причиной этому стало сокращение заказов этого самолета авиакомпанией Emirates
Александр ДЖУМАЕВ
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Лайнер А380 в петербургском аэропорту ПулковоЛайнер А380 в петербургском аэропорту ПулковоФото: Олег ЗОЛОТО
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Европейский авиапроизводитель Airbus заявил о завершении поставок своего крупнейшего пассажирского самолета A380 к 2021 году. По словам представителей авиакомпании, причиной этому стало сокращение заказов на лайнер компанией Emirates со 162 до 123 самолетов.

Тем не менее, в Airbus подчеркнули, что будут продолжать техническую поддержку эксплуатируемых авиалайнеров. "Не забывайте, что самолеты А380 будут все равно подниматься в небо еще много лет и Airbus конечно будет оказывать полную поддержку операторам A380", - заявил генеральный директор авиастроительного концерна Томас Эндер.

Airbus A380 является крупнейшим серийным пассажирским авиалайнером в мире. Максимальная вместимость самолета составлеят 853 человека, а дальность полета при крейсерской скорости 945 км/ч - 15,2 тысяч километров. Первый полет самолета состоялся весной 2005 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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