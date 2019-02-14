2019-02-14T11:34:47+03:00
Общество

В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям

За 20 долларов женщины могут приобрести лосося, назвать его в честь бывшего партнера и угостить рыбой двух бурых медведей
Александр ДЖУМАЕВ
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Посетительницам центра предлагается приобрести рыбу, назвать ее в честь бывшего возлюбленного и угостить ей двух бурых медведей - Яка и КодиПосетительницам центра предлагается приобрести рыбу, назвать ее в честь бывшего возлюбленного и угостить ей двух бурых медведей - Яка и КодиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский реабилитационный центр для животных Wildlife Images организовал в честь Дня святого Валентина необычную акцию. Посетительницам центра предлагается приобрести рыбу, назвать ее в честь бывшего возлюбленного и угостить ей двух бурых медведей - Яка и Коди.

"Мы выдадим вам специальный сертификат и фото медведей, уничтожающих лосось с именем вашего бывшего партнера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Facebook. По данным издания Insider, акция позволила собрать достаточно денег для того, чтобы обеспечить Яка и Коди едой на год вперед.

Стоит отметить, что в честь Дня святого Валентина Wildlife Images запустил еще одну акцию. Люди, которые не держат зла на своих бывших партнеров, смогут покормить медведей в честь своих возлюбленных, родственников или друзей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о похожей акции, организованной одним из зоопарков Сиднея. Его посетителям предложили за символическую сумму назвать змею в честь своей бывшей возлюбленной, а также получить право бесплатно посещать зоопарк на протяжении целого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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