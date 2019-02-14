В США реабилитационный центр для животных предложил своим посетительницам скормить своих бывших медведям
Американский реабилитационный центр для животных Wildlife Images организовал в честь Дня святого Валентина необычную акцию. Посетительницам центра предлагается приобрести рыбу, назвать ее в честь бывшего возлюбленного и угостить ей двух бурых медведей - Яка и Коди.
"Мы выдадим вам специальный сертификат и фото медведей, уничтожающих лосось с именем вашего бывшего партнера", - говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в Facebook. По данным издания Insider, акция позволила собрать достаточно денег для того, чтобы обеспечить Яка и Коди едой на год вперед.
Стоит отметить, что в честь Дня святого Валентина Wildlife Images запустил еще одну акцию. Люди, которые не держат зла на своих бывших партнеров, смогут покормить медведей в честь своих возлюбленных, родственников или друзей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о похожей акции, организованной одним из зоопарков Сиднея. Его посетителям предложили за символическую сумму назвать змею в честь своей бывшей возлюбленной, а также получить право бесплатно посещать зоопарк на протяжении целого года.
ИСТОЧНИК KP.RU