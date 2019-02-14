Почти 60 процентов россиян признались, что сейчас влюблены

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-14T11:44:37+03:00

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Ко Дню всех влюбленных россиян спросили: влюблены они или нет. Оказывается, что нежные чувства питают 59% респондентов. Удивительно, но большая половина из них - 66% - это мужчины. Они признаются, что имеют объект обожания, а вот женщины подвержены любви меньше. Только 54% респондентов женского пола утвердительно ответили, что влюблены.

Без любви живут 38 процентов граждан нашей страны, они пока еще ждут, когда теплое чувство завладеет их сердцем. Соответствующий опрос был проведен Всероссийским центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Понятие любви для каждого свое, но большинство сходятся во мнении, что забота и внимание - это главные показатели данного чувства. Прекрасная половина склонна активнее проявлять заботу и ухаживать за партнером, а мужчины чаще всего прибегают к цветам и подаркам, стараясь подчеркнуть важность взаимоотношений.

Опрос показал, что чаще всего в любви признаются люди в возрасте от 25 до 34 лет. Таких оказалось 72 процента. На втором месте возрастная категория от 35 до 44 лет – 69 процентов.

Кстати, цветы своей женщине дарит только каждый десятый мужчина. А 6 процентов респондентов ответили, что считают приготовление еды проявлением любви. В 5% любовь выражают поцелуем.

Если человек влюбился, то в ответ на свое чувство он в 22 процентах ждет внимания и в 19% - заботы. При этом женщины нуждаются в ней больше, чем мужчины. Они хотят, чтобы им помогали и участвовали в их жизни, а мужчины чаще ищут взаимности и ответных признаний, пишет газета «Известия».

Многие считают, что День святого Валентина придумали продавцы открыток и мягких игрушек для того, чтобы влюбленные скупали у них товар. Вовсе нет! У этого праздника есть своя история и традиции. Сейчас мы все и расскажем.

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ИСТОЧНИК KP.RU