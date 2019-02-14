2019-02-14T12:51:16+03:00
Общество

Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы

В ближайшее время годовалого ребенка доставят домой [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Ваню Фокина выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Ваню Фокина выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Годовалого мальчика Ваню Фокина, получившего травмы при обрушении дома в Магнитогорске, в четверг выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В ближайшее время ребенка доставят обратно в Челябинскую область.

"Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог, врачи будут встречать ребенка в аэропорту, откуда он отправится домой", - сообщили в минздраве Челябинской области. Отмечается, что наблюдение за состоянием Вани будет осуществляться на дому; ему больше не требуется стационарного лечения.

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Обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Маленького Ваню спасатели нашли лишь спустя 30 часов после обрушения дома. У него были диагностированы многочисленные травмы, а также обморожение конечностей. Для лечения ребенка доставили в Москву; столичным врачам удалось спасти ногу Вани от ампутации.

Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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