Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы
Годовалого мальчика Ваню Фокина, получившего травмы при обрушении дома в Магнитогорске, в четверг выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В ближайшее время ребенка доставят обратно в Челябинскую область.
"Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог, врачи будут встречать ребенка в аэропорту, откуда он отправится домой", - сообщили в минздраве Челябинской области. Отмечается, что наблюдение за состоянием Вани будет осуществляться на дому; ему больше не требуется стационарного лечения.
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Обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии стали 39 человек.
Маленького Ваню спасатели нашли лишь спустя 30 часов после обрушения дома. У него были диагностированы многочисленные травмы, а также обморожение конечностей. Для лечения ребенка доставили в Москву; столичным врачам удалось спасти ногу Вани от ампутации.
Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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