Ваню Фокина, спасенного из-под обломков дома в Магнитогорске, выписали из больницы

СЕГОДНЯ 11:51 2019-02-14T12:51:16+03:00

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Годовалого мальчика Ваню Фокина, получившего травмы при обрушении дома в Магнитогорске, в четверг выписали из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В ближайшее время ребенка доставят обратно в Челябинскую область.

"Во время перелета мальчика будет сопровождать реаниматолог, врачи будут встречать ребенка в аэропорту, откуда он отправится домой", - сообщили в минздраве Челябинской области. Отмечается, что наблюдение за состоянием Вани будет осуществляться на дому; ему больше не требуется стационарного лечения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="688" height="464" src="https://www.kp.ru/video/embed/684866" frameborder="0"></iframe> Из-под завалов в Магнитогорске достали младенца.Он пролежал под грудой камней полтора дня

Обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Жертвами трагедии стали 39 человек.

Маленького Ваню спасатели нашли лишь спустя 30 часов после обрушения дома. У него были диагностированы многочисленные травмы, а также обморожение конечностей. Для лечения ребенка доставили в Москву; столичным врачам удалось спасти ногу Вани от ампутации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/685315" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

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ИСТОЧНИК KP.RU