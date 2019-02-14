2019-02-14T12:05:32+03:00
Здоровье

РАН предлагает Минздраву проверять уровень IQ россиян

Тесты на интеллект должны быть включены в медосмотры
Елена АКИМОВА
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РАН предлагает проверять россиян на уровень IQРАН предлагает проверять россиян на уровень IQФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские академики уверены, что нужно активнее следить за состоянием мозговой деятельности россиян. Тесты на IQ должны появиться в регулярных медицинских осмотрах, которые проходят специалисты многих профессий.

Добавление интеллектуальных проверок поможет снизить показатели по многих заболеваниям, связанным с нервными расстройствами и нарушением работы мозговой деятельности.

Инициатива принадлежит президенту Российской академии наук Александру Сергееву. Он отмечает, что по статистике, ученые меньше подвержены нарушениям мозговой деятельности, чем люди других профессий. Это связано с тем, что первые постоянно изучают новые знания и дают серому веществу пищу для работы. Такая «зарядка» может предостеречь от негативных последствий для организма.

Минздраву стоит бороться не только с алкоголем и курением, а уделять внимание и данному критерию. Кстати, тогда первые две проблемы могут решиться сами собой. Чем больше будут эрудированны люди, тем больше они будут знать о вреде и последствиях употребления спиртного и курения, сообщает Пятый канал.

Если воникают сомнения в своем уровне IQ, то ученые из Университета Восточного Лондона знают, как повысить показатель. Это совсем бесплатно, главное употреблять много воды. Данный метод увеличит продуктивность работы мозга на 14%. Соответственно, появится энергия для различной образовательной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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