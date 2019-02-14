2019-02-14T12:31:19+03:00
Общество

Роспотребнадзор задумался о правильном питании россиян

По словам главы ведомства Анны Поповой, в качестве примера рассматривается опыт Японии, где граждане с размером талии более 90 см проходят регулярные обязательные медицинские осмотры
Александр ДЖУМАЕВ
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Глава Роспотребнадзора Анна ПопваГлава Роспотребнадзора Анна ПопваФото: Евгения ГУСЕВА
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Эксперты Роспотребнадзора предложили повысить в России качество питания с целью борьбы с ожирением. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор изучает зарубежный опыт улучшения качества питания. "Например, в Японии действует программа оптимизации питания населения с использованием морепродуктов и витаминов. Принят закон, обязывающий каждого жителя в возрасте от 40 до 75 лет ежегодно проходить замер талии", - отметила она, добавив, что каждый японец, размер талии которого превышает 90 см (для женщин этот показатель установлен на отметке 80 см) обязан регулярно проходить медицинские освидетельствования.

Попова отметила, что вопрос о внедрении подобной системы в РФ в настоящий момент прорабатывается. "К 2020 году будет внедрена система мониторинга за состоянием питания различных групп населения в регионах, в особенности детей", - добавила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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