2019-02-14T12:33:24+03:00
В мире

Положение бедствия введено на границе Венесуэлы и Колумбии

Такая мера принята в связи с запланированной доставкой гумпомощи в Боливарианскую Республику
Елена Гильманова
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Положение бедствия введено на границе Венесуэле и КолумбииПоложение бедствия введено на границе Венесуэле и КолумбииФото: REUTERS
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В связи с запланированной на 23 февраля доставкой гуманитарной помощи в Венесуэлу в районе пограничного колумбийского города Кукута ввели положение бедствия. Об этом департамент Северного Сантандер сообщил в четверг, 14 февраля, на своем сайте.

«Ведомственный совет по управлению рисками стихийных бедствий при поддержке агентств по оказанию помощи в регионе объявил о введении положения бедствия», — говорится в заявление департамента.

Портал Noticias de Cucuta сообщает, что в условии бедственного положения у местных властей появятся больше инструментов для реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

Центры сбора помощи открылись в Кукуте и бразильской Рорайме. США уже заявили о прибытии в пограничный колумбийский город первой партии гуманитарного груза.

Напомним, что в Колумбию прибыла первая партия американской гуманитарной помощи для Венесуэлы 7 февраля. Пока грузовики с гумпомощью стоят на контрольно-пропускном пункте в колумбийском приграничном городе Кукута.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее венесуэльские военные перекрыли мост с помощью контейнеров и цистерн, тем самым создав препятствие для доставки американских продуктов. Мадуро же заявил, что Каракас своими усилиями справится с экономическими трудностями, также обвинили Соединенные Штаты в том, что они используют доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу в качестве предлога для уничтожения ее независимости и суверенитета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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