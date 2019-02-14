В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов
В России появится ответственность за нарушение правил эксплуатации лифтов и подъемных механизмом для инвалидов. Отвечать за нарушение работы данных средств будут эксплуатирующие организации, должностные лица и специалисты. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.
Пока в законодательстве не предусмотрено ответственности за данную категорию нарушений. Хотя от безопасности лифтов и подъемников напрямую зависит здоровье и жизнь людей.
- Для тех, кто нарушает эти правила будет введена новая ответственность. Правила закрепят в административном кодексе. Наказанием могут стать крупные штрафы, - цитирует ФАН спикера Госдумы Вячеслава Володина.
Если лифт окажется неисправен и в опасности будет жизнь пассажиров, то юридическим лицам грозит штраф до 350 тысяч рублей.
Законопроект о поправках в КоАП был предложен к рассмотрению правительством РФ. Этому предшествовал целый ряд трагедий, когда аварии с лифтами уносили жизнь людей.
Чудовищная трагедия произошла 19 декабря 2015 года в одном из столичных домов на улице Островитянова. Мать с 10-месячным ребенком собралась на прогулку, вышла в подъезд, стала загонять коляску в лифт. Сама зайти не успела, а коляску зажало дверями, а потом тросы оборвались, и малыш полетел вниз. От травм всех внутренних органов малыш скончался.
В конце 2018 года в здании Министерства труда на улице Ильинка рухнул лифт, в котором находились люди. Кабина пролетела четыре этажа, после чего резко остановилась.
ИСТОЧНИК KP.RU